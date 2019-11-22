Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise direnmekten tutuklanan ve tahliye edilen oyuncu Adnan Koç, kardeşleri Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç, kuzeni Şeyhmus Koç ve arkadaşı Mehmet Pınarbaşı'nın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ataşehir'de bulunan bir kafede Adnan Koç'un uyuşturucu madde ticareti yapan Sinan B.'den para karşılığında bir miktar uyuşturucu madde aldığı, bu sırada uyuşturucu madde ticareti soruşturmasında görevli polis memurları S.İ, E.H., Z.M.D. ve M.K.'nın mekana geldiği anlatıldı.

POLİS MEMURUNUN KAFASINA YUMRUK ATARAK DARP ETTİLER

Üst araması yapılan sanık Adnan Koç'un cebinde kokain maddesi bulunduğu, daha sonra sanıkların polisler tarafından dışarı çıkarıldığı, sanık Adnan Koç'un sivil ekip otosuna bindirildiği sırada sanıklar Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un kargaşa çıkardıkları belirtildi. Sanık Mehmet Hayri Koç'un polis memuru S.İ.'nin kimliğini çekip aldığı, Adnan Koç ve Ahmet Koç'un da polis memuru S.İ.'nin kafasına yumruk atarak darp ettikleri anlatıldı.

SİLAHINI ALIP TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Sanıkların 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis memuru M.K.'nin silahını çıkararak havaya kontrollü şekilde 2 el ateş ettiğinin belirtildiği mütalaada, sanıkların ise uyarı ateşine aldırış etmedikleri, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un polis memuru M.K.'nın üzerine doğru koşarak tekme ve yumruk atıp darp ettikleri, silahını aldıkları kaydedildi.

HAYATİ FOKSİYONU ETKİLEYECEK DEREDE KIRIK MEYDANA GELDİ

Mütalaada, Ahmet Koç'un, silahla dolduruş yapma hamlesinde bulunduğu ve polis memuru S.İ.'nin kafasına silah kabzası ile vurduğu anlatılırken, zor kullanarak ele geçirdiği iki silah ile polislere doğru ateş ettiği ancak isabet ettiremediği belirtildi. Sanık Ahmet Koç'un polis memuru Z.M.'nin vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş ettiği ancak silahın ateş almadığı, Mehmet Hayri Koç ile birlikte polis memuru Z.M.'yi yere yatırarak darp ettikleri, silahı ensesine dayayarak zorla beklettikleri ve tehdit ettikleri vurgulandı. Cebir ve yaralama eylemleri sonucunda polis memurları M.K., Z.M.D. ve S.İ.'nin hafif şekilde yaralandığı, E.H.'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, hayati fonksiyonlarını birinci derecede etkileyecek şekilde kemik kırığının meydana geldiği belirtildi.

184 YIL HAPİS CEZASI

Mütalaada, sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "gece vakti silahla birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından toplamda 97'şer yıldan 184'er yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı'nın ise, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 2'şer yıldan 8'er yıl 4'er aya kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların avukatına yazılı ve sözlü beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Mütalaaya ilişkin konuşan müşteki polis memurlarının avukatı Ayhan Baykal, "Savcılık, olayın oluş şekli, elde edilmek istenen sonuç ve eylemleri doğru değerlendirmiştir. İstenilen ceza doğrudur. Mahkemeden hükümle birlikte sanıkların tutuklanmasına karar vermesini bekliyoruz ve talep edeceğiz" dedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 polis memuru müşteki sıfatıyla yer alırken, Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 5 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ayrı ayrı 45 yıl 3 ay 15 günden 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaş'ın ise, "kasten yaralama", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıldan 24 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.