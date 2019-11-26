Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını UNC filmin, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı “Mahsusa” filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı.

Çanakkale savaşında gönüllü asker olan, 14 yaşındaki Ali Reşat cepheye katılır ve bombacı olur. Ali Reşat’ın namı, İngiliz ve Avustralya gazetelerine manşet olur. Bu namından sonra Osmanlı gizli servisi Mahsusa’nın dikkatini çeker ve teşkilatın önemli kadın ajanlarından Mebruke Hanım’ın önermesiyle teşkilata katılır.

Ali Reşat Filmde senaryo gereği Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Burada Fransız elçinin kızı ile tanışır ve bu tanışma aşka dönüşür.

Savaşın gölgesinde yaşanan aşk ve aksiyon dolu bir film olan Mahsusa’nın diğer oyuncu kadrosunda ise ünlü oyuncu Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak, Burak Demir, Levent Sülün, Oğuz Yağcı rol alıyor. Oyuncular okuma provasında bir araya geldiler. Çekimler Aralık ayında başlıyor.

Filmin konusu: Ali Reşat Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Günümüzde yaşayan ve genç bir yazar olan Oya, geçmişteki bu aşkı konu eden bir roman yazdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.