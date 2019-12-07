Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye, 6 Aralık akşamı 62'nci bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı bölüme Cemre'nin gözyaşları ve elenen isim damgasını vurdu. Finale sayılı günler kala elenen isim Yasin olurken, veda anında jüri üyesi olan şefler, Yasin Obuz'a övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KURALLAR DEĞİŞTİ! ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te değişen kurallar gereği bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununda eşit oy çıkınca 7 yarışmacı da elemede yarıştı. Bu oyun sonunda ilk aday kırmızı takımdan Yasin oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda ise ikinci eleme adayı Cemre oldu. MasterChef'in son bölümünde ise kırmızı ve mavi takımlar bu defa suşi yaparak yarıştı. Jürinin oyları sonucunda ise kazanan mavi takım oldu. Böylece Yasin ve Cemre'nin ardından, üç kişiden oluşan kırmızı takımda Batuhan da direkt olarak elemeye kalan son yarışmacı oldu.

CEMRE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Cemre Uyanık dün akşam ekrana gelen yeni bölümde Şeflerin dün akşamki MasterClass ödül oyununda son anlarda vazgeçmesine değindi. Cemre konuya ilişkin birkaç açıklama yaptıktan sonra aşçılık kariyerindeki ilk yıllarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Cemre Uyanık aşçılık mesleğinin kadınlar için Türkiye'de çok zor olduğunu Amerika'ya gitmeden önce iş bulamadığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

YASİN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Elemeye kalan Yasin, Cemre ve Batuhan, şeflerin istediği Kilis pie yemeği için 45 dakikalık süre içinde kıyasıya yarıştı. Şeflerin tadımı sonrasında üç yarışmacı arasında en iyi yemeği yapan Cemre oldu. Somer Şef ise bu hafta elenen ismin Yasin Obuz olduğunu açıkladı. Yasin ve Batuhan birbirlerine sarılarak vedalaştı.

"SENİ ELEDİĞİM İÇİN BAŞIM DERDE GİRECEK"

Yasin'in elenmesinin ardından ise duygusal anlar yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu'nun "Kızım bana 'Ne yap et asla onu eleme' demişti. Şimdi başım derde girdi" sözleri herkesi güldürdü. Şefler aşçı olmamasına rağmen mücadelesiyle son 7 isim arasına kalan Yasin'e övgüler yağdırdı.

Mehmet Yalçınkaya Yasin'i alnından öperken, Yasin ise şeflerin elini öperek yarışmaya veda etti.