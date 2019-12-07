Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, son halini paylaştı. Erbil, gülümseyen yüzüyle hayranlarını ve dostlarını sevindirdi.

MASRAFLARINI SİGORTA KARŞILAMIYOR

Ünlü oyuncu Seray Sever, halen daha hastanede tedavi gören sanatçı Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarda bulundu. Sever, Erbil'in hastane masrafları için ayda 100 bin TL - 150 bin TL ödediğini açıkladı. Sever'in verdiği bilgiler tam olarak şöyle:

"Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye."

KIZ KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Oyuncu Mehmet Ali Erbil, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. İki beyin damarı da tıkalı olan Erbil ile ilgili açıklama, kız kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. Erbil, şu açıklamayı yaptı:

"Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek."

DOĞUMU BABASININ YANINDA

İki beyin damarının tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil ile ilgili olarak yeni bir paylaşım yapıldı. Kızı Sezin Erbil, kendi fotoğrafının altına, babasıyla ilgili duygularını aktardı. Erbil'in açıklaması şu şekilde:

"Çok şükür 37.haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum. Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim. Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım. Çok soran olmuş hamilelikte 20 kilo aldım, doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın."

SEZİN ERBİL'DEN PAYLAŞIM

Sezin Erbil, yoğun bakımda tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil için bir paylaşımda bulundu. Erbil, "Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam. Senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi." paylaşımında bulundu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Sanatçı Mehmet Ali Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka'dan açıklama geldi. Kayuka, Erbil'in ameliyat olacağı iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Mehmet Ali Bey’in ameliyat olması gibi bir durum şu an söz konusu değil. Toplardamar sisteminde iki noktada pıhtı var. Bu da aşırı baş ağrısı yapıyor. Ağrısını ve pıhtılaşmayı önleyen tedavi süreci devam ediyor. İki gün önce de kaçış sendromu hastalığıyla ilgili ilaçlar aldı. Şu anda durumunda bir değişiklik yok. Bu tür haberler ailesini çok yıpratıyor. Biraz daha hassasiyet lütfen.”