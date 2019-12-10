Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliyken İstanbul'un gözde mekanı Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi. Mekanı ilk açtığında 8 TL'ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, iş yerinin beklediği gibi gitmediğini söyleyerek "Önümüzdeki günlerde kafeyi kapatacağız gibi görünüyor" dedi.

"İLK ZAMANLAR ÇOK GÜZEL GİTTİ"

"Bir süredir YouTube'dan video paylaşan Subaşı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kafesinin kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Subaşı kafenin açılmasından bu yana yaşadığı tüm olayları şu şekilde açıkladı: "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hem sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum. Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.



"KAFE KALİTESEL OLARAK DEĞİL DE ENERJİSEL OLARAK DÜŞTÜ"

Benim yaz olayım başladı ben Nisan ayından itibaren uzun süre Miami'ye gittim. Ondan önce Ocak'ta uzun süre Tulum'da kaldım. Sonra şubat, mart derken habire yurt dışı oldu. Kafe restoran işi de eğer sen başında olmazsa asla işleyemez. Hangi ürün ne kadar satmış, hangisi ne kadar ciro yapmış diye düşünmezseniz bu iş bu şekilde gitmez. Bizde ki şansızlık diyelim ama aslında çok da değil. Benim sürekli yurt dışına çıkmam kafenin enerjisini düşürmüş oldu. Ben kafede olduğum zaman çalışanlara enerji veriyordum, benim enerjimle onlar yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığımda orası personelinden yemeğine kadar kalitesel değil de enerjisel olarak düştü."



"80 BİN TL KİRA ÖDÜYORUZ, BENİM CEBİME PARA GİRMİYOR"

"Bir de gerçekten ama gerçekten kiramız çok yüksek. Biz bir de alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır."



"KAFEYİ KAPATACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

"Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam 'Şeyma Subaşı bir kafe sahibi' olarak duracaksam evet devam ederim; kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor."



KEPENK İNDİRDİ

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Ancak Subaşı, lüks kafesinde kepenk indirdi ve mekanını birkaç gündür açmıyor.