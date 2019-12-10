Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı magazin programında hakkında merak edilenleri cevapladı. Geçmişte yaşadığı maddi sıkıntılara da değinen Tuncer, maddi imkanları olmadığı için iki gün boyunca eşiyle aç, susuz kaldıklarını, otobüse binecek paraları olmadığını söyledi.