Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı magazin programında hakkında merak edilenleri cevapladı. Geçmişte yaşadığı maddi sıkıntılara da değinen Tuncer, maddi imkanları olmadığı için iki gün boyunca eşiyle aç, susuz kaldıklarını, otobüse binecek paraları olmadığını söyledi.
Mahmut Tuncer yaşadığı zor günleri anlattı: Eşimle iki gün aç susuz kaldık!
10.12.2019 - 15:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir magazin programının canlı yayın konuğu olan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, mutlu evliliğin sırrını anlatırken, eşiyle geçirdiği zor günleri de ilk kez konuştu.
Etiketler : mahmut tuncer,zor günler,
667881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/667881.aspx
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