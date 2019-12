Türkiye Gazetesi

BBC'de yer alan habere göre, şarkıcı, söz yazarı, piyanist ve ressam Marie Fredriksson 61 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri, yaptığı açıklamada, Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü.

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.

Grup, "The Look", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love" ve "Joyride" gibi parçalarıyla biliniyor.