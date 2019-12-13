Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı. İddiaları kabul etmeyen Weinstein cinsel taciz suçlamalarından sorumlu tutulmayacak. Weinstein’e dava açan kadınlara ödemeler ise iflas eden film stüdyosunun sigorta poliçelerinden yapılacak. Bugüne kadar aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Eva Green, Katherine Kendall, Cara Delevingne, Lea Seydoux, Lupita Amondi Nyong’o ve Lena Headey gibi dünyaca ünlü 30 oyuncunun da bulunduğu 70’in üzerinde kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Bir milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan Weinstein’in kefalet bedeli önceki gün yapılan duruşmada 5 milyon dolara çıkarıldı. Öte yandan, İtalyan oyuncu Asia Argento, Weinstein’in kendisine Fransa’da bir otel odasında tecavüz ettiğini açıklamıştı.