Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldığı oğulları Karan'ı gözlerinden sakınıyor sosyal medya dahil hiçbir yere görüntü vermiyorlardı. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından hayranlarına süpriz yaparak oğlu Karan'ın yüzü açık ilk fotoğrafını paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Dakikalar içinde yüz bini aşkın beğeni alan Evcen, oğlu Karan'la neşeli hallerini "Karan'ım, uzay gemisi kaptanı" notuyla paylaştı. Minik Karan'ın anne-babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Nisan ayında evliliklerini oğulları Karan'la taçlandırmıştı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeği Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.