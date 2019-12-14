Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mistik bir polisiye dizisi olan Alef, 2020 yılında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper'in yöneteceği Alef, diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek.

OYUNCULAR OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Senaryosunu Emre Kayış'ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu. Kenan İmirzalığlu'nun bir tabure üstünde kütüphanede kitap okurken çekilen kare oldukça ses getirmişti. Alef'in bir sahnesinden olan fotoğraf karesinden sonra yeni fotoğraflar için sevilen oyuncular objektif karşısına geçti.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden 'Alef'in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.

2020 YILINDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizi, 2020 yılında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi için izleyiciyi şimdiden büyük bir heyecan sarmış durumda.