Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Esra Erol'un Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu 'Kolide ne Var' sosyal sorumluluk projesi yeni eğitim yılında da devam ediyor. "Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var" sloganıyla yola çıkılan projeyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonunda bin 500 köy okulunda okuyan 10 binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye kolilerinin ulaştırılması hedefleniyor.

Esra Erol programda yaptığı açıklamayla; Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocukların eğitimlerini desteklemeyi hedefleyen ‘Kolide Ne Var?' kampanyası için canlı yayında seyircisinden destek istedi. Türk Kızılay'ın SMS hattına destek veren binlerce seyircinin desteğiyle, 250 bin TL bağış toplandı.

"Ülkemizin dört bir yanında okuyan çocuklarımıza ulaşmaya devam edeceğiz"

Esra Erol, "Biz geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın eğitimi için böyle bir proje başlattık. Ülkemizin dört bir yanında okuyan çocuklarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Biz daha iyisini yapabiliriz" diyerek bağışlarıyla kampanyayı destekleyen herkese teşekkür etti.

Hazırlanan kolilerde öğrenciler için mont, bot, kazak, pantolon ile diş fırçası ve diş macunu yer alıyor.