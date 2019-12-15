Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016’da Angelina Jolie’nin 2 çocuğuna işaret dili öğretmek üzere işe girdiğini aktaran Abbamonte “Bu süre içinde ünlü oyuncu ile dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda sohbet ettik. Jolie, bana ait bu fikri çaldı ve gelecek yıl gösterime girecek Eternals filminde uyguladı” dedi. Ünlü yıldızdan henüz bir cevap gelmedi.