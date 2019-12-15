2016’da Angelina Jolie’nin 2 çocuğuna işaret dili öğretmek üzere işe girdiğini aktaran Abbamonte “Bu süre içinde ünlü oyuncu ile dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda sohbet ettik. Jolie, bana ait bu fikri çaldı ve gelecek yıl gösterime girecek Eternals filminde uyguladı” dedi. Ünlü yıldızdan henüz bir cevap gelmedi.
'Angelina Jolie, Eternals filmi için fikrimi çaldı'
15.12.2019 - 06:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağır ve dilsiz olan film yapımcısı Antoinette Abbamonte’nin ortaya attığı iddia Holywood’u karıştırdı.
Etiketler : Angelina Jolie,
668827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/668827.aspx
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