Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve her bölümünde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'da başrole Burak Özçivit gelmişti.

Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından Engin Altan Düzyatan da FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı.



HAYRANLARINI SEVİNDİRECEK HABER

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisi final kararı alınca hayranları isyan etmişti ki Düzyatan, hayranlarını çok sevindirecek bir sinyal verdi. Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında objektiflere yakalanan başarılı oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, 'Kurşun' dizisinin final yapmasıyla ilgili "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisinde, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddialarına ünlü oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.



"DEĞERLENDİRİRİZ, BAKARIZ"

Düzyatan, diziye dönmek ister misiniz sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor.Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum."

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisi için yeşil ışık yaktı

Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer alması ise hayranları tarafından oldukça istenen bir olay, eğer olursa tüm dengeler değişecek gibi duruyor.