Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptığı siyasi paylaşımlarla sıklıkla gündeme gelen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Daha çok gençsiniz, çok işler yapacaksınız" dedi.

Yaptığı siyasi paylaşımlarla sürekli olarak gündemde olan Tuğba Ekinci, bu kez de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ekinci, bu paylaşımı ile takipçilerinden tam destek aldı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"DAHA ÇOK GENÇSİNİZ"

Şarkıcı Ekinci, Erdoğan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına, ''Daha çok gençsiniz Recep Bey. Çok işler yapacaksınız. Ayrıca sigara içenler için yaptığınız tüm müdahaleler için teşekkür ederim'' notunu düştü.