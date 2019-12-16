Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan “Bizimkiler” dizisinde “Halis” karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran, Türk dizi ve sinema sektörünün dünya çapında büyük mesafe katettiğini söyledi. Özellikle dizi sektöründe popüler kültür anlayışının kırılması gerektiğini belirten Uyandıran, dizi ve sinema filmi yapımcılarına seslenerek şöyle konuştu: Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı. Biraz yakışıklıysanız, biraz popülerseniz hemen bir dizide oynayabiliyorsunuz hatta başrol alabiliyorsunuz. Yapımcılar tecrübeli oyuncuları da projelerine dâhil etmeli. Ben ‘Selamsız Bando’ filmindeki set anlayışını, disiplini, oyunculuk aşkını özlüyorum. Her karaktere uyum sağlayabilen oyuncularımız var. Sinema sektörü devlet dairesi değil ki emekli olasın. Oyuncu dediğin sahnede, sette ölür.”

Yapımcıların reyting endişesinin usta oyuncular tarafından bertaraf edilebileceği görüşünü savunan Uyandıran “Yan karakter olarak usta oyuncular kullanılmalı. Hem sete değer katarlar hem de reytingi etkilerler. Diziler ve sinemalarda bizlerin yüzünü görenler, projeyi daha başarılı buluyor” diye konuştu.