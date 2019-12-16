Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin fragmanında yer alan dövüş sahneleriyle dikkat çeken gözüpek savaşçı Alina, filmin güçlü kadın karakterlerinden sadece biri. Projenin hazırlık sürecinde dokuz ay boyunca at binme, kılıç/hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri alan Ece Çeşmioğlu, Boşnak ve Balkan tarihiyle ilgili de dönemin uzmanlarından teorik dersler de aldı. Film, 17 Ocak’ta vizyona giriyor.