Filmin fragmanında yer alan dövüş sahneleriyle dikkat çeken gözüpek savaşçı Alina, filmin güçlü kadın karakterlerinden sadece biri. Projenin hazırlık sürecinde dokuz ay boyunca at binme, kılıç/hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri alan Ece Çeşmioğlu, Boşnak ve Balkan tarihiyle ilgili de dönemin uzmanlarından teorik dersler de aldı. Film, 17 Ocak’ta vizyona giriyor.
Dokuz ay dövüş eğitimi aldı
16.12.2019 - 06:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 06:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nda genç oyuncu Ece Çeşmioğlu, canlandırdığı Alina karakteriyle isminden söz ettireceğe benziyor.
Etiketler : mehmet bozdağ,türkler geliyr,
668996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/668996.aspx
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