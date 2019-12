Türkiye Gazetesi

Senarist, Yönetmen ve oyuncu olarak önemli bir kariyer yaptınız, Mustafa Miraç Kaya’nın gönlünde yatan hangisi?

Ben sektöre yazar kimliğimle girdim. Yazmak benim için sevdiğim bir giysiyi giymek gibi bir şey yada en sevdiğim yemeği yapmak için kolları sıyırarak mutfağa girmek gibi. Yazarlık bir tutku. Nihayetinde her yazdığım hikaye benim evladım gibi oluyor. Yazdığım bir eserde oynamak ise bu özel bir seçim benim için. Zira yazdığım hikayedeki en zor rolü kendim üstleniyorum. Mütevazi olamayacağım o karakteri aslında kimseye emanet edemiyorum. Eğer bir gün sadece yazmak ve yönetmekle kısıtlı kalırsam işte o gün muhakkak birini keşfetmişimdir. Benim yıldızım doğuyordur. Yönetmenlik ise çocukluktan bu yana benim en büyük hedefimdi. Şuan ise hedefime ulaşmış olmanın gururu içindeyim. Yazarlık oyunculuk ve yönetmenlik bu üçüde benim gönlümde yatan üç farklı branş Senaristliği bir Pazar gününe benzetin, Oyunculuk ise en değer verdiğiniz kişi olsun, Yönetmenliği ise sıcak bir kahve olarak adlandıralım. Bir Pazar sabahı, en değer verdiğiniz kişi ile içtiğiniz sıcak bir kahvenin tadı ve lezzeti nasıl ki bir birinden kopmaz ise bu üçlüde benim için asla ayrılmaz .

Korku filmleri yazarak birçok başarıya imza attınız, tek tarzda bir senaristmisiniz?

Korku yazmak diğer branşlara göre daha zordur. Ben zoru seviyorum. Aldığım çok sayıda komedi, dram teklifi var reddediyorum bunları. Çünkü benim içinde yaşadığım dünyayı kaleme almak ve gerçek yaşanmış hikayeleri kaleme almak bana zevk veriyor. Sevdiğiniz bir şeyi işlemek size her zaman keyif verir. Tabiki sırası ile işleyeceğim komedi işlerim ve dram içerikli projelerim var. Ancak Hedefimde ve önceliğimde korku alanında Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek var. Tarzım korku evet ama hedeflerimin doğrultusunda. Gardırobumda yoğunlukla siyah giysilerim var ama zaman zaman kırmızı ve beyazda giyinmeyide seviyorum. Tek tarz bir senarist değilim ama hedeflerime ulaşana kadar bu böyle olmak zorunda.

Senaryosunu yazıp, yönetmen koltuğunda oturduğunuz ve oyunculuğunu yaptığınız KİKİ isimli film hakkında bilgi verirmisiniz?

Çok net söylemem gerekir ki bu güne kadar yazdığım, oynadığım veya yönettiğim tüm projeleri unutun. Gerek konusu, gerek dokusu ve hikayesi gerekse cast seçimi oldukça farklı ve özenli. Proje için çok çalışıldı, çok fazla emek var. Çok inanıyorum ve güveniyorum. Öncelikle hocalarımla beraber kamera karşısına geçmek ve yönetmen koltuğundayken kendi hocalarımı izliyor olmak çok zevkliydi. Film dram ve korkunun bir biriyle harmanlandığı ve hangisinin hayal hangisinin gerçek olduğunu anlayamayacağınız bir doku içeriyor. Çok iddialı olacak fakat bugüne kadar hiç böyle bir konu işlenmedi.

Bir eleştirmen olsanız bir korku filminde nelere dikkat edersiniz?

Hikaye ve senaryo her şeyden önemli. Doğallık benim için olmazsa olmaz. Yapımız gereğince gördüğümüz bir şeyden çok korkan bir ülke değiliz. Görmediklerimiz bize ne kadar geçiyor ve gerçekten irkiliyormuyum bunlar baş unsurlar. Türk korku denilince akla gelen ilk şey düşük maliyet ve düşük prodiksiyon. Bu çok önemli bir konu. Korku filmi için sanat ve prodiksiyon olmazsa olmazlardandır ve cast seçimi. Tercih edilen konuya göre seçilen cast ne kadar doğru. Aslında bu söylediklerimin hepsi olmazsa olmaz şeyler ama maalesef biraz hor kullanabiliyoruz bazen

Korku filmi yazan ve yöneten bir kişi nelere dikkat etmelidir?

Eğitim her şeyden önce gelir. Çok iyi bir eğitimden geçmelisiniz Ancak asıl olan içinizdeki yeti, hayal gücünüz ve birazda deli olmanız gerekiyor. Deli ve çılgın. Çektiğiniz korku türünü gerçekten yaşamalısınız. Araştırmak çok önemli ve bilgi. Fikirlerinizi kendinize saklayın ve kimseden çekinmeden özgür bir şekilde çalışın. Yapımcınız çok önemli. Yazdığınız ve yönettiğiniz işi nasıl yapılacağı, gerekli prodiksiyon size nekadar sunulacak hepsine çok çok dikkat edilmeli

Mustafa Miraç Kaya penceresinden, nasıl ve ne zaman dünya çapında bir gerilim korku filmi yaparız?

Bunu ben yapacağım. Çok kısa bir zamanım kaldı. Zaten Türkiye sınırları içinde korku türünde yazan çeken ve oynayan olarak tekim. 2020 yılı benim yılım olacak. Gizli gizli hazırladığım bir projem var. Her dini her dili ve her ırkı içinde barındıran cesur ve korku dolu bir film. Tüm dünya bu bir türk filmi diyecek. 2020 yılına hazır olalım. Zira tam 9 tane film yapacağım ve bunlardan bir tanesi tam on saniye içinde korkuyu iliklerinizde hissetmenize yol açacak.