Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın “Dört Yapraklı Yoncası”ndan Fatma Girik, eski günleri özlese de hayat verdiği karakterlerle hâlâ anılmanın mutluluğunu yaşıyor. Figüran olarak adım attığı Yeşilçam’da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. 77 yaşındaki Girik, beyazperdeden uzaklaşalı yıllar olmasına rağmen sevenlerinin gözünde hiç eskimiyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Girik “Eski günleri çok özlüyorum fakat ‘film olsa da oynasam’ demiyorum. Eskiden hep korkusuz bir kadını oynadım. Sağlığıma yeniden kavuşsam mesela ‘hanım ağa’ rolünde oynayabilirim. Uzun soluklu olursa oynarım, kısa istemem” dedi.

Girik, artık mankenler veya güzel kızların dizi ve film projelerinde yer aldığına dikkati çekerek “Tabii ki projelerde yer alacaklar. Genç insanların önünü kesmek bana göre değil. Yapa yapa öğrenecekler. Sinema sektöründe çok iyi projelere imza atılıyor. İnsanın yaptığı işi sevmesi lazım. Bunu yaparsan iş de seni sever. Tuba Büyüküstün’ün oyunculuğunu çok beğeniyorum” dedi.

YALNIZ BIRAKMIYOR

Bodrum’un kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Girik “Arkadaşlarım çok hayırlı. Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray doğum günümü kutladı. Çok mutlu oldum. Sürekli konuşuyoruz, İstanbul’da da birlikte oluyoruz. Türkan bizi toplayacak, yemek yiyip sohbet edeceğiz” diye konuştu.