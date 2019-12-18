Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzüklerin Efendisi dizisinin kast ajansı orijinal film üçlemesinde orklar Karanlık Lord ordularının ilkel askerleri ve fiziksel açıdan kısa boylu olan ork rolü için başvuru çağrısı yaptı. Ajans “Tüm yaş ve etnik gruplardan karakteristik yüze sahip ve aşırı kıllı” kişilere ve 1,52’nin altı ya da 1,95’in üstündekilere başvurmaları için ilan açtı.



Arananlar arasında "motosiklet sürücüleri” ve “Hokkabazlık yapabilen sirk performans sanatçıları” da var.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin 1 milyar dolara (yaklaşık 6 milyar TL) mâl olması bekleniyor. Dizi ana kötü karakteri oynayacak olan Joseph Mawle ile Markella Kavenagh ve Ema Horvath’u bir araya getiriyor.