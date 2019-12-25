Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Hazal Kaya, 18 Kasım'da dünyaya gelen oğlu Fikret Ali ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ancak oğlunun yüzünü göstermeyen oyuncu, kalp emojisi ekleyerek herkesi yine şaşırttı. Oğlunun doğduğu 18 Kasım tarihi ile ilgili yaşadıklarını anlatan Hazal Kaya, paylaşımını da yoruma kapattı.

DOKTORUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Hazal Kaya, hamileliği sürecinde ve doğumunda yanında olan doktoru Rıza Madazlı'ya da teşekkür etti. Ünlü oyuncu, "Hamileliğim ve doğum sakin,huzurlu ve keyifle geçtiyse yegane sebebi doktorumuz Rıza Madazlı…Hakkını ödemem mümkün değil, canım Rıza bey" mesajını verdi.

Hazal Kaya yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YAZARKEN GÖZLERİM DOLUYOR"

"Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca "İşte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz,18 Kasım'a denk geliyor" dedim.Aynı gün İtalyan Lisesi'nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı, yine soranlara "Tabi ki oradayım" dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim. Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim. Neyse... Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım'da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil, yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş."