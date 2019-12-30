Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşında sahne alacağı Ankara’ya ailesi ile birlikte gideceğini söyleyen Alişlan, " Burak’ı da götürüyorum. Hep birlikte yeni yıla girecez. Bu sene ilk defa oğlum ile birlikte gireceğim. O yüzden birde bir ay sonra Burak’ın doğum günü 1 yaşına girecek. Benim ailem için heyacanlı bir yeni yıl girişi olacak" dedi.

Beyaz ve Hakan Altun yine evlenemedi 2019’da süpriz olmadı

2019 yılında en çok mutlu olduğu olayları sıralayan Alişan, “ Öncelikle baba olmam. İş açısından çok güzel geçti. Demet ile süpriz barışma geldi. Çok güzeldi yazıda kışa çok güzeldi. 2019’da fazla süprizler olmadı. Hakan Altun ve Bayazıt Öztürk yine evlenemedi. İnşallah 2020’de “ diyerek espiri yaptı.

Bende Türk otomobilinden alacağım

Tanıtımı yapılan yeni yerli elektirikli otomobilimizi çok beğendiğini belirten Alişan “Bende alacağım. Hem dizaynı çok güzel, hem yarım saatte şarj olması çok büyük avantaj. Teknolojik Çok güzel bir şey oldu " diyerek sırada beklediğini söyledi.



