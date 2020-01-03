Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapımın gelecek hafta yayınlanacak olan 17. bölümüne, daha önce 'Ağlama Anne' ve 'Kuzgun' gibi yapımlarda rol alan küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur konuk olacak.

'FİLİZ' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Aras Bulut İynemli ile birlikte geçen sene bir filmde rol alan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur, FOX'un başarılı dizisine konuk oldu. Dizinin 17. bölümünde Ali Vefa ve Ferman, minik konuklarının sorununa çare bulmak için çaba harcayacak. Ali, minik Filiz'in kalbindeki sorunu çözecek.