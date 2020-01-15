Daha önce Sevgili Geçmiş ve Kalk Gidelim dizilerinde rol alan 21 yaşındaki Oğuzcan Ulu Hercai dizisinde genç Nasuh olarak diziye dahil oldu. Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu) nun gençlik yıllarını canlandıracak olan genç oyuncu Ulu çekimlerde gençliğini oynadığı Macit Sonkan ile yan yana geldi. Sonkan, tam benim gençlik yıllarıma benziyorsun diyerek genç oyuncuyu motive etti.
Hercai'ye yeni oyuncu
15.01.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai dizisine yeni oyuncu dahil oldu. Dizide Nasuh Şadoğlu karakterini canlandıran oyuncu Macit Sonkan'nın gençlik yıllarını oynamak üzere genç oyuncu Oğuzcan Ulu dahil oldu.
Etiketler : Oğuzcan Ulu,
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