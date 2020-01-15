Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Sevgili Geçmiş ve Kalk Gidelim dizilerinde rol alan 21 yaşındaki Oğuzcan Ulu Hercai dizisinde genç Nasuh olarak diziye dahil oldu. Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu) nun gençlik yıllarını canlandıracak olan genç oyuncu Ulu çekimlerde gençliğini oynadığı Macit Sonkan ile yan yana geldi. Sonkan, tam benim gençlik yıllarıma benziyorsun diyerek genç oyuncuyu motive etti.