Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mutfağının ünlü şeflerinden Orhan Yeğen hayatını kaybetti. Amerika'da 42 yıldır yemek sektöründe olan şef '' Orhan Usta'' olarak biliniyordu. Yurt içi ve yurt dışında tanınan duayen şefin vefat haberini sevenlerini yasa boğdu. Alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti. Gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlenmişti. Peki Orhan Yeğen kimdir, kaç yaşında ve neden oldu?



ORHAN YEĞEN KİMDİR?

Amerika'da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. ABD'ye 1970'lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe 'Orhan Usta' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.

Yakınları, Yeğen'in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.

ORHAN YEĞEN CENAZESİ NEREDE OLACAK?

Yeğen'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.