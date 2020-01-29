Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahne çalışmasından iki gün önce gittiği Hamburg şehrinin her yerini gezen ünlü şarkıcı, sokaklarda görüp tanıyan hayranlarıyla da uzun sohbetler edip vakit geçirdi. Hamburg, Çorum bar’da sahne alan Nilay Dorsa, tıka basa dolan mekânda yoğun talep üzerine 4 saat sahnede kaldı. Sahne sonrası bayan hayranlarının kulisine baskın yaptığı Nilay Dorsa, sevenleri tarafında hediye ve öpücük yağmuruna tutuldu. Hamburg fatihi Nilay Dorsa “Keyifli bir çalışma oldu hiç bu kadar bayan sevenim olduğunu bilmiyordum, resmen kulisimi bastılar çok da sevindim, keyifli bir gezi ve çalışma oldu” dedi.