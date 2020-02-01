Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı dizide önümüzdeki bölümlerde flaş bir ayrılık yaşanacak. Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay'ın projeye veda edeceği iddia edildi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İddialara göre senaryodaki hikâyesi biten güzel oyuncu 70. bölümde ekibe veda edecek.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay 3 Ekim 1990, Üsküdar, Türk oyuncu.

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Sinema

2013- Eksik Sayfalar Ayşegül- Başrol Oyuncusu

2015- En Güzeli Gizem- Başrol Oyuncusu

2015- Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın- Başrol Oyuncusu

2015- Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun- Başrol Oyuncusu

2016- Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye- Başrol Oyuncusu

2016- Sen Sağ Ben Selamet- Başrol Oyuncusu

2017- Olanlar Oldu Aslı- Başrol Oyuncusu

Televizyon

2009 - Ayrılık Kevok - Başrol Oyuncusu

2010 - Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan - Başrol Oyuncusu

2010-2012 -Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu- Başrol Oyuncusu

2014- Kara Para Aşk Bahar Çınar- Başrol Oyuncusu

2016- Oyunbozan Ece- Başrol Oyuncusu

2017- Deli gönül Fatmanur- Başrol Oyuncusu