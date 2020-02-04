Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıck Boks Dünya Şampiyonu olan Sabriye Şengül’ün sakladığı birlikteliği ortaya çıktı. Sabriye Şengül katıldığı bir canlı yayında evlilik ve aşk düşünmediğini dile getirmiş ve yayında sorulan sevgili sorularına kaçamak cevaplar vermişti. Ancak sosyal medyasında paylaştığı videonun altındaki yorum sakladığı birlikteliği ortaya çıkardı.

Şengül’ün paylaştığı videonun altına Ünlü İtalyan Model Francesco Lo Moro, kalpli emoji koyarak beraberliklerini ortaya çıkarmış oldu

Ünlü İtalyan Model Francesco Lo Moro