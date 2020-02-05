Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 kategoride müzik, dört kategoride radyo, iki kategoride sosyal medya ve üç kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi. En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı ödülünü Bilal Sonses, En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı ödülünü Zeynep Bastık verildi. Ziynet Sali “Bana Da Söyle” isimli şarkıyla En İyi Cover Şarkı ödülüne, İrem Derici “Mest Of” albümüyle En İyi Albüm ödülüne, Mustafa Ceceli ve Irmak Arıcı da “Mühür” şarkısıyla En İyi Düet Şarkı ödülüne layık görüldü.