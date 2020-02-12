Ünlü çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un başrollerini paylaştıkları tiyatro oyunu 'Suit' kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Canan Atalay ve Kerem Poyraz Kayaalp gibi başarılı oyuncuların bulunduğu tiyatro oyunu, 150. sahnesini de kapalı gişe oynadı. Yoğun talep gören oyunda güzel oyuncu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy'un performansları dikkat çekiyor. Kocası ile karşılıklı oynayan Öner'in canlandırdığı Rachel karakterinin evleneceği gün başına gelen olayları anlatan oyunun biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.
Ünlü çiftten tiyatroda büyük başarı
12.02.2020 - 17:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, 150 oyunu kapalı gişe oynayarak büyük bir başarıya imza attı.
Etiketler : Begüm Öner,Ceyhun Fersoy,
680928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/680928.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER