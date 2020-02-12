Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un başrollerini paylaştıkları tiyatro oyunu 'Suit' kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Canan Atalay ve Kerem Poyraz Kayaalp gibi başarılı oyuncuların bulunduğu tiyatro oyunu, 150. sahnesini de kapalı gişe oynadı. Yoğun talep gören oyunda güzel oyuncu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy'un performansları dikkat çekiyor. Kocası ile karşılıklı oynayan Öner'in canlandırdığı Rachel karakterinin evleneceği gün başına gelen olayları anlatan oyunun biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.