Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal kaç yaşında, evli mi?

Cemal Can Canseven biyografi hakkında tüm detaylar haberimizde. Survivor Cemal gözde isimler arasında olacak. Survivor 16 Şubat'ta seyirci ile bulaşacak. Survivorseverler gönüllüler takımındaki yarışmacıları araştırmaya başladı. Nefeslerin kesileceği Survivor yarışmasında Cemal Can Canseven'de favoriler arasına girecek. Peki Cemal Can Canseven kimdir, Survivor Cemal kaç yaşında, Survivor Cemal evli mi? Survivor Cemal kimin arkadaşı? İşte Cemal Can Canseven biyografisi

Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Youtuber Danla Biliç'in arkadaşı olduğu bilinen ve Yaşamı boyuna DJ'lik yaptığı bilinen Cemal Can Canseven...