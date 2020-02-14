Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, evli mi?Küçüklüğünden beri spor hayatının içinde olan Evrim Keklik bu yıl Survivor'da yer alacak. Survivor izleyicileri Survivor gönüllüler takımını merak ediyor. Survivor gönüllüler takımında yer alacak olan Evrim Keklik hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, evli mi? İşte Evrim Keklik biyografisi

Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, evli mi?

Evrim Keklik kimdir?

Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, evli mi? Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.