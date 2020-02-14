Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Burak Yurdugör hakkında tüm detaylar haberimizde. Survivor Burak gözde isimler arasında olacak. Survivor 16 Şubat'ta seyirci ile bulaşacak. Survivorseverler gönüllüler takımındaki yarışmacıları araştırmaya başladı. Nefeslerin kesileceği Survivor yarışmasında Survivor Burak Yurdugör'da favoriler arasına girecek. Peki Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Burak Yurdugör kaç yaşında, nereli? Survivor Burak Yurdugör mesleği ne? İşte Survivor Sadık Ardahan biyografisi

Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Burak Yurdugör kaç yaşında, nereli? Survivor Burak Yurdugör mesleği ne?

Burak Yurdugör kimdir?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.