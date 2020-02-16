Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2020 bomba gibi bir bölümle ekranlara merhaba dedi. Parkur oyunlarının ve ada konseyinin yaşandığı bölüme ise Gönüllüler takımından Ceyhun'un anlattığı hikaye damga vurdu. Survivor izleyicileri, Ceyhun'un anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul’da dünyaya geldiğini söyleyen Survivor yarışmacısı Ceyhun, kızını kanserden kaybettiğini açıkladı. Ceyhun, hikayesini şöyle anlattı:

"4 yaşındayken annem ile babam ayrıldı. Ardından babam beni İngiltere'ye götürdü. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim, kazandım ve girdim. 1988 yılında Kuzey Kıbrıs'ta eşimle tanıştım ve 1990'da evlendik. 1995’te kızımız doğdu, Tanyel. Fazla bir şey istemezdik hayattan, senede bir kere Kuzey Kıbrıs'ta tatil yapardık. Kızım çok severdi, bayılırdı, Londra'ya dönmek istemezdi.

2013’te kızımın 18'inci yaş gününü kutladık. Doğum gününden birkaç gün sonra göğsünde bir sızı vardı, hastaneye götürdük. Kontrol ettirdik, kaburga kemiğinde bir şey buldular, akciğere yakın. Maalesef dünyamız yıkıldı, kemik kanseri olduğunu öğrendik. Tümör kemiğin içindeydi. Tedaviler 2.5 yıl sürdü ve kızım hep pozitifti. Saçları döküldü, peruk aldı. Saçlarını çok severdi. Onları kaybettiğinde ağladı, ama sonra toparlandı.

Sonrasında saçlarını kaybeden başka çocuklara yardım etti. Gidiyordu onların yanlarına, motive ediyordu. Kendi saçlarını bağışladı.

Eşim 24 saat Tanyel’in yanından ayrılmadı. İşini bıraktı, yanında durdu. 2,5 yıl sonra kızım kanseri atlatmıştı. Eşim işine döndü, kızım okuluna devam etmeye başladı. Her şey güzel geçiyordu. Ama bir korku vardı içimizde. Eğer kanser dönerse daha zor geçecekti.

Maalesef altı ay sonra kızımın baş ağrısı vardı. Korkuyordum... Hastaneye götürdüm, film çektiler. 3-4 gün sonra sonuç için gittiğimizde kızım odaya girmek istemedi. "Anne ben girmeyeceğim" dedi. Erkek arkadaşıyla birlikte dışarıda bekledi. "Netice ne olursa olsun bana söylemeyin" dedi.

İçeri girdim, doktorun yüzünden hemen anladım kötü haber vereceğini. Yüzümüze bakamadı... Dedi ki "Üç haftası kaldı kızınızın."

Çıktık dışarıya, sarıldık kızımıza. Dedik kanser geri döndü, sen atlattın yeniden atlatacaksın. 21 yaşında erkek arkadaşıyla nişan yapmak istiyordu. Erkek arkadaşıyla konuştuk, ailesiyle konuştuk ve nişanı öne çektik. 20 yaşında nişanlandılar.

Kızım çok mutluydu. Kendi elbisesini seçti, nişanı kendisi ayarladı. Arkadaşlarını, sevdiklerini davet eti. Kalktı, orada yarım saat konuşma yaptı. Herkese teşekkür etti. Çok mutluydu, kalktı ve sarıldı bana. Dedi ki "Baba, bugün benim en mutlu günüm"

Çok severdi Özcan’ı, nişanlısını. Özcan da onu çok severdi. Son nefesine kadar yanından hiç ayrılmadı. 2016’nın başında Tanyel’imizi kaybettik. Dünyamız yıkıldı."

Ceyhun'un anlattıkları sonrası sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı. Survivor izleyicileri gözyaşlarına hakim olamadıklarını dile getirerek Ceyhun'a destek mesajları attılar.