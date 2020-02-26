Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya moda markalarının kampanyalarının ve defilelerinin en en gözde modeli olmasının yanı sıra aktivist kimliğiyle tanınan süper model Anja Rubik, yeni sezon için Beymen ile anlaştı Ünlü model 2020 İlkbahar Yaz reklam kampanyasının yüzü oldu.

Okyanus ve denizlerdeki plastik atıklardan modada sürdürülebilirlik kavramına, göçten kadın haklarına ses getiren pek çok sosyal sorumluluk projesine destek veren ve sözcü olarak yer alan Rubik, aynı zamanda 2020 Uluslararası Woolmark Ödülleri juri üyeleri arasında yer alıyor.

İspanyol ünlü moda ve reklam fotoğrafçıları Hunter&Gatti'nin imzasını taşıyan Beymen 2020 İlkbahar Yaz kampanyasında ünlü model, dev markaların yanı sıra Beymen Collection ve Academia'nın 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonlarındaki en hit tasarımlarla kamera karşısına geçti.

Yazın yüksek enerjisini yansıtan kampanyanın çekimleri, tonlarca beyaz kum ve sıcak yaz bitkilerinden özel olarak hazırlanan dev bir platoda gerçekleştirildi.