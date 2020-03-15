Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan Açelya Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünden mezun oldu. Konservatuarda iki yıl opera ve şan, ardından da dört yıl müzikal eğitim aldı. “Deli Yürek”, “Eyvah Babam”, “Ruhsar”, “Karagül”, “Kurşun Yarası” gibi dizilerde aldığı rol ile televizyonların beğenilen yüzlerinden biri oldu. Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken 2003’te lenf kanserine yakalandı. Hayatı bir anda değişen sanatçı, kanseri dört defa yenmeyi başardı, bu süreçte iki kere ilik nakli oldu. Şimdi il il dolaşıp kanser hastalarına umut aşılayan Elmas “Hastalığa ‘Kurşun Yarası’ çekimlerinde yakalandım. Doktor, kalabalık yerlerde bulunmamamı söyledi. Altmış kişilik dev kadroyla çalışıyordum. Hastaneden çıkıp sete koşuyordum. Hayattan kopmadım. Kanseri yenmemdeki en büyük etken, beslenme, moral ve motivasyon oldu. Tıbbi tedavinin yanı sıra alternatif tıptan da yararlandım. Hastalandığım zaman ilaç değil de bitkilerle ayakta kalmaya çalıştım. Tıptaki gelişmelerle de tedavi şansım yükseldi. Bu sayede kanseri alt ettim” diye konuştu. İlik bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Elmas “Ben çok şanslıydım. Kendi iliğim temiz çıktı ve otolog nakli oldum. Hastanede kaldığım süreçte ilik bekleyenlere şahitlik ettim. Onları gördükten sonra insanları bilinçlendirmeye karar verdim. Evimizde oturuyoruz ve kan vermeye bile üşeniyoruz. Donör olmak korkulacak bir şey değil” dedi. Oyuncu, yaşadıklarını anlatan bir film çekmek istediğini de sözlerine ekledi.