Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimi okulların da tatil olmasıyla evde çocuklarıyla, kimi oyun konsollarıyla kimi mutfakta vakit geçiriyor. Bu sayede kendileri ve başkalarının sağlığını tehlikeye sokmayan ünlüler “Hepsi geçecek” dedi.

ÇOCUKLARLA EĞLENCELİ GÜNLER

Çocuk sahibi olan birçok ünlü isim zor günleri avantaja çevirdi. Daha önce setten sete, konserden konsere koşan isimler şimdi çocuklarıyla bol bol zaman geçirmenin sevincini yaşıyor. Bu isimlerden biri de Ceyda Düvenci... Oyuncu “Evimizdeyiz. Her şey yolunda. Endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini” dedi. Alp Kırşan “Bu zor dönemde Allah herkese sabır ve sağlık versin” şeklinde konuştu. Bengü “Hepsi geçecek... Türkiye’miz bunu da atlatacak; hep beraber güzel günlerde bol bol sarılacağız” dedi. Cansu Kurtçu ve Fettah Can da ikizleriyle kek yaptıkları videoyu sosyal medyada paylaştı...

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şarkıcı Ece Seçkin, Türk vatandaşların Avrupa’dan tahliyesi kapsamında pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’in de görev aldığını belirtti. Sosyal medyada duygusal paylaşım yapan sanatçı, “Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim... Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz elbette ama bu senin için çok önemliydi. Kaptanlığını tebrik ediyor, sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum. Türk vatandaşların Avrupa’dan tahliyesi kapsamında İstanbul Havalimanı’na ilk inişi nişanlım Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. Bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacağına eminim...” dedi.

KONSER EVDEN

∂ Konserlerini iptal eden bazı ünlü isimler, evden konser verme kararı aldı. Yeşim Salkım, Yalın ve Selen Görgüzel bunlar arasında yer aldı. Sosyal medyadan sevenlerine seslenen Yalın “Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız. Yoğun istek üzerine, dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram’dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim!” dedi.

Konu ciddi, setlere ara verin

Oyuncu Eda Ece, setlerin durması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu “Konu şu an çok ciddi. Diğer ülkelerin hâli ortada. ‘Evde Kal’ çağrısı yapılıyor. Oysa sette 150 kişilik ekip yan yana, temas hâlinde. Hijyeni sağlamak hayli zor. Kalabalıkta çalışan herkes tehlikededir. Bize saldıran, endişe duyduğumuz, bilinçli hareket etme çağrısı yaptığımız zaman bizi değersiz gören herkesi de insan olmaya davet ediyorum” dedi.

Kendisi ve çevresi için evde

Konserlerini iptal eden şarkıcı Hadise, kendini evine kapatan ünlü isimlerden... Sanatçı Instagram’dan paylaşım yaparak “Kendimi ve çevremi düşünüyorum! Evdeyim, ya sen!” dedi.