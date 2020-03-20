Bir döneme damga vurmuş Lost ve Hawaii Five-0 dizilerinin yıldız oyuncusu Daniel Dae Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, New York'tan Hawaii'ye döndüğü sırada uçakta boğazında bir kaşıntı hissettiğini, daha sonra göğsünde ve vücudunda artan ağrılar sebebiyle yaptırdığı Korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Kim paylaşımında, "Dün bana Covid-19 teşhisi kondu. Görünüşe göre iyi olacağım. Umarım hepiniz güvende, sakin ve her şeyden önce sağlıklı kalırsınız" ifadelerini de kullandı.
Lost dizisinin yıldızı Daniel Dae Kim, Koronaya yakalandı
20.03.2020 - 16:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lost dizisinin yıldız oyuncusu Daniel Dae Kim Korona virüse yakalandığını duyurdu.
Etiketler : Daniel Dae Kim,
689615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/689615.aspx
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