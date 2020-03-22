Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye’de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında herkes virüsten korunmak için evlerine kapandı. Sanatçılar da yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, bestelediği yeni şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Ünlü sanatçının paylaşımı büyük ilgi gördü. Nil Karaibrahimgil’in bestesinin sözleri şöyle:

“Nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık, dünyayı bir virüs mü ne sarmış. Öldürürmüş hiç şakası yokmuş. Özlüyorum arkadaşlarımı, annemi babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılar omuzumla çarpmayı özlüyorum. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun valentina? Çiçekler açıyorlar dışarıda, baharın da hiç haberi yokmuş, geçecek bu günler de geçecek. Her şey gibi anısı kalacak. Herkesin bir yanı güçlenecek, herkesin bir yanı solucak. Yan yana durmayı özlüyorum. Size sarılmayı özlüyorum.“