Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte TGRT HABER'e bağlanan ünlülerin görüşleri:

ORHAN GENCEBAY: Birlik olalım kurallara uyalım

Devletimizin aldığı kararları destekliyoruz. Belki bir-iki ay evden çıkamayabiliriz ancak, sağlımız için bu şart. Birlik olalım kurallara uyalım. Salgını Allah’ın izniyle yeneceğiz fakat bana göre virüsün bir üst akıl işi olduğunu düşünüyorum. Yüz sene evvel de İspanya’da yine bir hastalık sebebiyle çok insan ölmüştü.

YAVUZ BİNGÖL: Yalan habere itibar etmeyin

İnsanlık büyük bir sınav veriyor. Ben de evden dışarı çıkmıyorum. Sağlığınız için siz de evlerinizde kalın. Sosyal medyada aslı astarı olmayan yalan haberlere de itibar etmeyelim. Sağlık Bakanlığı bu süreci ilk başından beri iyi etüt etti. Bu sayede salgın ülkemizde geç görüldü. Millet olarak devletimize yardımcı olmalıyız. Şimdi birlik olmanın tam zamanı.

METİN ŞENTÜRK: Evdekiler için konser verelim

Başta yaşlılar olmak üzere herkes evde kalma fedakârlığı göstermeli. Biz ünlüler de sosyal medyadan mini konserler verirsek insanlar biraz daha evlerine bağlanır. Birbirimizden kopmaya ve sevginin değerini unutmaya başlamıştık. Virüs insanlık için dert değil, bir ders.

TURKCELL'İN SESİ: Sosyal mesafeye dikkat edelim

Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Murat Boz ve Ali Poyrazoğlu, salgınla mücadelede Turkcell’in sesi oldu. Sanatçılar “Merhaba Türkiye, zor günlerden geçiyoruz. Sabredelim, yakında hepsi geçecek. Sosyal mesafeyi koruyalım, genç yaşlı demeden evde kalalım. Çünkü Evde Hayat Var!” uyarısı yaptı.