Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdilerde reyting rekortmeni yarışma Survivor için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, dün akşam kendi kanalında yayınlanan Survivor Ekstra programına telefonla bağlanarak samimi açıklamalarda bulundu.

"ASİL BİR MİLLETİZ, GURUR DUYUYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, salgın nedeniyle Amerika'da iş yerlerinin yağmalara karşı aldığı önlemlere değinerek şunları söyledi: "Türk olmaktan gurur duyduğum bir dönemi yaşıyorum. Dünyanın birçok yerinde karantinalar uygulanıyor. İnsanlar evlerine girdiler ve dışarı çıkamıyorlar. Fakat arada şöyle bir fark var. Bu bölgelerde çoğu yerde akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dünyanın birçok yerinde dükkanların yağmalanmasından korkuyorlar. Bu konuda bir güvence yok. Amerika başta olmak üzere mağazalar tahtalarla kapatılıyor yağmalamaya önlem olarak. Bizim ülkemizde hiçbir zaman bunu yaşamıyoruz, bunlardan daha iyi şartlarda olmamamıza rağmen. Böyle bir iç güdümüz de yok. Gerçekten asil bir milletiz, çok gururluyum" dedi.

"DOMİNİK'TE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI"

Koronavirüs nedeniyle Dominik'te alınana önlemlerden bahseden Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı."