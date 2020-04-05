Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Mesaj atan hayranlarına teşekkür eden Çekili, “O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum. Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler” ifadelerini kulandı.