Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir Amerika'nın New York eyaletinde yaşayan şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz hafta tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalandığını açıkladı. 53 yaşındaki Sağıroğlu, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Demet Sağıroğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"Ben iyileştim arkadaşlar" diyen Sağıroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum.

"BÜTÜN BELİRTİLERİ GEÇİRİYORUM" DİYE DUYURDU

Yaşadığı süreci anlatan Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı: Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı.

Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum.

Az ateşim var hep. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum. Test yaptırmadım ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Sizler, ailem ve dostlarım; bana sevginin kıymetini bir kere daha gösterdiler ve gösteriyorsunuz, teşekkür ederim.