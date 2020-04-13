Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, bir türlü gündemden düşmüyor. 31 Mart’ta resmî olarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları tamamlanan Prens ile eşi, ABD’de yeni hayatlarına başladı. Oğulları Archie ile birlikte Los Angeles’a taşındıkları konuşulan çift, “Sussex Royal” adlı Instagram hesaplarını da kapattı. Ayrıca Meghan Markle ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Markle’ın özel bir röportaj için tam bir milyon sterlin (8,34 milyon TL) istediği ileri sürüldü. Röportajın aslında yakın bir zamanda gerçekleşmesinin planlandığı ancak yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Birçok kişiye göre eğer bu röportaj gerçekleşirse Prenses Diana’nın 1995 yılında Martin Bashir’e verdiği ünlü röportaj kadar büyük ses getirecek. Bu görüşü savunanlar “Markle, bu anlamda ikinci bir Prenses Diana olabilir” düşüncesinde… Öte yandan 1997’de trafik kazasında ölen Diana, Bashir’in bütün sorularını şaşırtıcı bir samimiyetle cevaplamıştı. O sırada Prens Charles’tan ayrı yaşayan Diana “‘Bu evlilikte biz üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı” açıklamasıyla uzun süre manşetlerde yer almış ve tarihe geçmişti.