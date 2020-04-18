Pars Tan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na dualarla defnedildi. Pars'ın vefatıyla yıkılan 43 yaşındaki Şallı'nın Beren isimli bir oğlu daha var. Lenf kanserinin tıbbi adı lenfomadır. Lenfosit denilen kan hücrelerinin lenf bezlerinde aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kötü huylu lenfositler lenf bezleri dışında dalak, karaciğer, kemik iliği ve diğer organlarda da çoğalabilir. Lenfoma, çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türlerinden.
Ebru Şallı'nın oğlu lenfomaya yenildi
18.04.2020 - 03:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski manken Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma ile mücadele eden 8 yaşındaki oğlu Pars, önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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