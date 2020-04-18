Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pars Tan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na dualarla defnedildi. Pars'ın vefatıyla yıkılan 43 yaşındaki Şallı'nın Beren isimli bir oğlu daha var. Lenf kanserinin tıbbi adı lenfomadır. Lenfosit denilen kan hücrelerinin lenf bezlerinde aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kötü huylu lenfositler lenf bezleri dışında dalak, karaciğer, kemik iliği ve diğer organlarda da çoğalabilir. Lenfoma, çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türlerinden.