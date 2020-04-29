Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ardahan'a yolladığı mesaj gündem oldu.

Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalılığı ile bilinen Ardahan'a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Selam yolladı.

Terim'in yolladığı selamı yarışmada açıklayan programın yapımcısı Acun Ilıcalı "Ardahan, Fatih Terim'den sana selam var. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadeleriyle Terim'in selamını iletti.

Bu sözlerin ardından Ardahan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e teşekkürlerini iletti.