Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında sakatlanan Ersin Korkut, dizindeki rahatsızlık nedeniyle yarışmadan elendi. Geçtiğimiz aylarda çok sevdiği köpeği hayatını kaybeden Korkut'un eleme sonrası gözyaşları içinde çekilen bir videosu ortaya çıktı.

ERSİN, YARIŞMADAN ELENDİ

Dizindeki rahatsızlığın ilerlemesiyle hastaneye götürülen ve MR çektirilen Korkut'un sonuçları Türkiye'ye gönderildi. Rahatsızlığının ileri seviyede olduğu tespit edilen yarışmacı yarışmadan elenmek zorunda kaldı.

"KÖPEĞİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Her fırsatta köpeğini çok sevdiğinden bahseden Ersin Korkut, elendiğini öğrendikten sonra da "Köpeğimi de çok özledim, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Konseyde ölüm haberini veremeyen Ilıcalı ise Korkut'a "Seninle kameraların olmadığı bir anda önemli bir şey konuşacağım" dedi. Bu açıklamanın ardından Korkut'un gözyaşları içinde çektirdiği bir videosu ortaya çıktı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Köpeğinin ölüm haberini aldığı düşünülen Ersin, gözyaşları içinde çektirdiği videosunda "Elendiğimin ilk günü, uçuşumu bekliyorum. Duygu seli yaşıyorum. Değişik bir duygu içerisindeyim. Kimi kırdıysam üzdüysem çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam, sızlamam. Kimi kırdıysam, üzdüysem özür dilerim. Arkadaşlarımı özledim. Şu an sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim" dedi.