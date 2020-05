Türkiye Gazetesi

Cuma gecesi Los Angeles’taki evinde hayata veda eden Fred Willard’ın doğal sebeplerden hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun kızı Hope Mulbarger babasının “Çok huzurlu bir şekilde” öldüğünü belirtti.

Yakında Netflix’te gösterime girecek ve başrolünü Steve Carell’in üstlendiği “Space Force” adlı dizide de rol alan Willard hayatının son günlerine kadar çalışmayı sürdürdü.



Second City’de doğaçlama komedi yaparak kariyerine başlayan Fred Willard sinemada küçük ama unutulmaz roller canlandırmıştı. Rob Reiner imzalı kültleşmiş mockumentary (sahte belgesel) “This Is Spinal Tap” bunlardan biriydi.



EMMY ÖDÜLÜNE ADAY OLMUŞTU



Benzer şekilde Chjristopher Guest’in yazıp yönettiği “Waiting For Guffman” ve “A Mighty Wind” gibi filmlerde de rol alan Willard 90’lı yıllarda “Everybody Loves Raymond” 2000’li yıllarda da “Modern Family” adlı dizilerde rol almış, her iki rolü için de Emmy ödülüne aday gösterilmişti.