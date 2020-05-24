Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren müzik ve sahne emekçilerine (Enstrümantistler, rodi, ses ve ışık teknisyenleri, dansçlar) destek için Popüler Müzik Sanat Vakfı (POPSAV) ve YouTube Türkiye işbirliğiyle 24-25-26 Mayıs tarihlerinde 1. Online Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Bayram boyunca 20.00-22.00 saatleri arasında canlı yayınların yapılacağı festivalde 70'e yakın sanatçı şarkılarını söyleyecek, bu isimlere sürpriz konuklar da eşlik edecek.