Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren müzik ve sahne emekçilerine (Enstrümantistler, rodi, ses ve ışık teknisyenleri, dansçlar) destek için Popüler Müzik Sanat Vakfı (POPSAV) ve YouTube Türkiye işbirliğiyle 24-25-26 Mayıs tarihlerinde 1. Online Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Bayram boyunca 20.00-22.00 saatleri arasında canlı yayınların yapılacağı festivalde 70'e yakın sanatçı şarkılarını söyleyecek, bu isimlere sürpriz konuklar da eşlik edecek.