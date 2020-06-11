Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'ın 10 Haziran'da ekranlara gelen 103. bölümünde Cemal Can kırmızı takımın, Ardahan ise mavi takımın kaptanı oldu ve kadrolarını seçti. Mücadeleye Ardahan ile Yasin arasındaki kavga damga vurdu. Yaşananlar sonrası Acun Ilıcalı uygulanacak yaptırımı açıkladı.

Survivor 2020'de yarışmacılar yeni takımları seçmek için parkurda kaptanlık mücadelesi verdi. Ardahan'ın atışlarının göz doldurduğu gecede, Evrim ile Cemal Can arasında kıran kırana mücadelede yaşandı.

Survivor kaptanlık oyununda Ardahan ile Yasin arasında kavga çıktı. Bencthe otururken suluğa eliyle vuran Yasin, takım arkadaşları Ardahan ve Cemal Can'ın tepkisini çekti. Ardından Ardahan ile Yasin arasında tansiyon bir anda yükseldi. Önce birbirlerinden uzaklaşan iki yarışmacı, daha sonra tekrar birbirlerinin üzerine sert sözler söyleyerek yürümeye başladı. Yarışmacıları, diğer yarışmacılar araya girerek engelledi.

Oyunda en iyi performansı gösteren ilk dört isim Cemal Can, Arda, Evrim ve Yasin oldu. İlk iki ismi belirlemek için aralarında yarışan dört yarışmacı da mavi takımda yer aldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk kaptan Ardahan, ikinci kaptan da Cemal Can seçildi.

Takım seçme konseyinde Yasin'i birçok kez uyardıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, Yasin'in bir ders almadığını dile getirdi. Her seferinde Yasin'in bu hareketleri sürdürdüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, hem kendi hem de karşı takımı bitirdiğini belirtti. 'Son 1 haftanı değerlendirsem' diyen Acun Ilıcalı, 'Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın' dedi. Acun Ilıcalı, kaptanlık oyunundaki gerilim nedeniyle Yasin'in kazanılan 3 ödülden yararlanamayacağını ifade etti.

Takım kaptanları seçilen Cemal Can ve Ardahan Survivor yeni takımları seçti. Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Konseyde mavi takımın yarışmacılarını belirleyen Ardahan, Sercan, Yasin, Elif ve Evrim'i seçti.

Kırmızı takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Berkan, Nisa ve Barış'ı takıma aldı.