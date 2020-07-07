Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 14 Temmuz'da büyük final yapacak olan Survivor hakkında detaylar veren Ilıcalı, final haftasında neler yapacaklarından bahsetti.

"DOKUNULMAZLIK VE ELEME KONSEYLERİ İLK DEFA CANLI YAYINLANACAK"

Finale kalmak için yarışmacılar mücadele verirken Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor'ın son haftasında neler yaşanacağını anlattı. Acun Ilıcalı "Hiçbir Survivor'da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak" dedi.

Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandıran sözlerine şu şekilde devam etti: "Survivor tarihinde bir ilki açıklıyorum ve bunu son dörde kalanları yaşayacak. Dominik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konsey de canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"

"SON İKİYE KALAN YARIŞMACILAR BENİMLE TÜRKİYE'YE GELECEK"

İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor?

Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul'da ki yarışmacılarla Survivor'da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul'da büyük finalde yerlerini alacak.

Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor'da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor'ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor'ı ortaya çıkacak."

DOKUNULMAZLIK HAFTASI NELER OLACAK?

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi

8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu

9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki SMS oylaması sonucuyla belli olacak.